Le port de Ténès attend son extension

Malgré la crise financière dans laquelle se débat le pays, l’activité au port de Ténès se maintient, atteignant un volume annuel de 1 500 000 tonnes de marchandises.

Cependant, malgré le rôle important qu’elle joue dans le paysage économique régional, cette infrastructure attend toujours les travaux d’extension de ses capacités d’accueil tant promis par le gouvernement. Une étude a, pourtant, été lancée dans ce sens, mais l’opération tarde à voir le jour malgré la saturation des quais.

Si le projet de mise à niveau de cette plate-forme est en souffrance au niveau des ministères concernés depuis plusieurs années pour des considérations inconnues, celui relatif au nouveau port du centre, initialement prévu entre Ténès et Cherchell, a été finalement délocalisé vers la wilaya de Tipasa. Une délocalisation qui n’est pas du goût de la population du littoral, laquelle reproche vivement aux élus locaux notamment de n’avoir rien fait qui puisse réhabiliter ce port et l’élever au rang de véritable poumon économique de la région. Comme un malheur ne vient jamais seul, les travaux de la première tranche (22 km) de la pénétrante Chlef-Ténès sont, eux aussi, au ralenti, en raison de difficultés financières. En attendant peut-être des jours meilleurs, les importations de matériaux de construction et routiers, tels le rond à béton, le ciment colle et le bitume, sont épargnées pour l’heure de la crise financière que vit le pays. En témoigne l’intense mouvement des navires opérant au niveau du port de Ténès, qu’utilisent des opérateurs économiques du Centre-ouest du pays. Ainsi, la situation publiée sur le site officiel de l’entreprise portuaire de Ténès annonce régulièrement l’arrivée de navires chargés de ces marchandises en provenance de pays étrangers.