Le port de Sidi Abderrahmane sombre dans l’insalubrité

Pollution du plan d’eau, détritus jonchant les quais, épave d’un chalutier coulé non encore enlevée, pêcheurs livrés à eux-mêmes, autant de défaillances qui sont régulièrement dénoncées par les usagers et même par les visiteurs de la baie de Sidi Abderrahmane, appelée autrefois «Pointe Rouge».

En effet, le nouveau port de pêche érigé à cet endroit, à 20 km à l’ouest de Ténès, souffre de l’absence d’une gestion rigoureuse et efficace, entraînant une dégradation caractérisée de son image et de la qualité de ses prestations de service.

Hier encore, un utilisateur du port a pris attache avec notre bureau pour signaler l’anarchie qui prévaut, les entraves à l’accès au port et le déversement de carburant dans le plan d’eau au vu et au su de tout le monde. «J’ai informé le responsable concerné de cette situation mais il m’a dit de le saisir par écrit», a-t-il déploré en interpellant les gestionnaires du secteur sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques nuisibles autant pour l’ouvrage en question que pour la pêche dans la région.