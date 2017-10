Le poisson vendu au milieu des ordures

Réagissez

Sur le tronçon de la RN19 traversant le quartier Salem, à l’entrée sud de la ville de Chlef, des vendeurs de poissons écoulent leur marchandise au milieu d’un dépôt d’ordures sous un soleil de plomb.

Même les consommateurs se sont accommodés de cette situation, malgré tous les risques que cela comporte pour la santé. Il existe pourtant, juste à côté, un marché couvert, mais il est boudé par les commerçants, qui préfèrent s’installer sur la voie publique pour des raisons évidentes.

Les pouvoirs publics assistent impuissants à ce phénomène, également de retour au centre-ville après une «accalmie» de quelques mois. En effet, la «libération» des trottoirs et places publiques squattés par des vendeurs informels au chef-lieu de wilaya, n’aura été que de courte durée. On assiste, depuis quelques semaines, au retour de ces marchands sur la voie publique, profitant certainement de la levée progressive du dispositif de dissuasion mis en place en juillet dernier suite au lancement d’une vaste opération de nettoyage et de réhabilitation de cette agglomération.

Que s’est-il passé ? La situation est-elle tolérée par les pouvoirs publics ? Ces derniers cherchent-ils la paix sociale à tout prix ? Autant de questions que se posent les habitants de la ville condamnée à la clochardisation et à l’anarchie sans fin. On croyait pourtant que la lutte lancée contre ce phénomène l’été dernier était définitive et que les rues de la ville allaient enfin retrouver leur usage classique au grand soulagement des citadins. Il n’en est rien malheureusement, puisque la voie publique commence à renouer avec ce grand point noir. La situation est encore plus dramatique à la périphérie de la ville, notamment à l’entrée sud par haï Salem.