Le marché du ciment impacté par le ralentissement des investissements publics

De 800 DA, il y a quelques mois, le prix du sac de ciment sur le marché parallèle est passé à 600 DA ces derniers temps. Le bon d’enlèvement de 20 tonnes qui avoisinait les 250 000 dinars auparavant, est cédé aujourd’hui à 200 000 dinars.

Les revendeurs ne l’ont pas fait de gaieté de cœur, mais ils ont été obligés de revoir leurs prix à la baisse du fait du fléchissement de la demande sur ce matériau de construction.

Selon des opérateurs locaux, cette situation s’explique surtout par l’arrêt massif des chantiers de réalisation de projets publics à cause de la crise financière que connaît le pays. On se rappelle que de nombreuses entreprises privées ont été contraintes de dégraisser leurs effectifs pour le même motif. A en croire nos sources, si le statu quo persiste, il pourrait faire chuter encore le prix du ciment et entraîner une diminution des ventes, avec toutes les conséquences que cela implique. On sait que l’offre va doubler à partir de 2018 sur le marché local, atteignant une production de 4 millions de tonnes/an, grâce à la réalisation d’une nouvelle cimenterie publique à côté de l’ancienne. Le projet, confié à une entreprise française, est en voie d’achèvement au niveau de la zone industrielle de Oued Sly.