Le développement local «avance plutôt bien»

Réagissez

La première session ordinaire de l’APW s’est tenue, hier, avec la présentation du bilan de la wilaya concernant les activités de développement menées durant l’exercice écoulé.

Un bilan qui, de l’avis du chef de l’exécutif de wilaya, est satisfaisant, tant sous l’angle des projets lancés et réalisés que sous celui des résultats obtenus en matière d’accès au gaz naturel, à l’eau potable et à l’électricité, ainsi qu’en ce qui concerne la consommation des crédits de paiement. Sur ce plan, la wilaya a bénéficié d’une enveloppe conséquente de plus de 400 milliards de centimes qui a été utilisée dans les secteurs prioritaires, en l’occurrence l’Education, l’Habitat et les autres équipements publics.

La dotation en question a été, pour la première fois depuis 2014, utilisée dans sa totalité, notamment dans la satisfaction des besoins essentiels des citoyens, a souligné le wali de Chlef. Il a, par ailleurs, annoncé la levée du gel sur 27 projets relevant de l’éducation, de la santé et des ressources en eau, à l’image des deux stations d’épuration des eaux usées de Ténès et Chettia. Ces infrastructures seront mises en chantier très prochainement pour un coût global de 500 milliards de centimes.

Au sujet des investissements privés, la wilaya a, selon son premier responsable, réuni les dispositions nécessaires afin de favoriser cette opération en levant les obstacles d’ordre administratif et foncier, et ce, en dépit des faibles réserves foncières publiques dont dispose la région.

Dans ce cadre, il est fait état de la validation de 221 dossiers d’investissement, dont 16 au niveau des trois zones d’expansion touristique du littoral.