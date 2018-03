Le cri d’alarme des malades face à la dégradation de l’hôpital

Réagissez

Rien ne va plus au service des urgences de l’hôpital de Chettia, l’un des plus importants de la région en termes d’afflux de malades et du nombre d’interventions chirurgicales réalisées par les quelques spécialistes en poste.

En effet, les habitants de cette agglomération de plus de 100 000 habitants se plaignent de plus en plus de la dégradation des conditions d’accueil et de prise en charge au niveau de ce service.

«Avant-hier soir, par exemple, il n’y avait que deux généralistes assurant la garde, alors que le service était rempli de malades dont certains nécessitaient l’intervention de praticiens spécialistes. Malgré maintes requêtes de notre part, rien n’a été fait par les gestionnaires concernés pour remédier à ces lacunes», déplorent des patients de cette vaste commune, située à 8 km au nord de Chlef.

Il est vrai que la situation de cet hôpital en préfabriqué, existant depuis 1982, n’est guère reluisante à l’instar des autres établissements de la wilaya. Même le nouvel hôpital Les Sœurs Bedj, ouvert il y a quelque temps, subit le même sort. En plus de l’état lamentable dans lequel se trouve l’hôpital de Chettia, les différents services médicaux manquent terriblement de moyens humains et matériels. Il n’y a pas de scanner et les équipements de radiologie tombent souvent en panne pour de longues périodes.

C’est pourquoi le transfert des patients, notamment les victimes des accidents de la route, est devenu presque systématique par manque de médecins spécialistes et d’agents paramédicaux.