Le commerce informel de retour au centre-ville

On croyait le commerce informel éradiqué au centre-ville de Chlef après l’opération lancée en grande pompe l’année passée.

Il n’en est rien, puisque ce phénomène est de retour et risque de prendre de l’ampleur à l’approche du mois sacré du Ramadhan. D’ores et déjà, les lieux publics et les trottoirs sont squattés par les vendeurs ambulants de fruits et légumes, d’effets vestimentaires et autres articles, et ce, dans une anarchie indescriptible. Cela entraîne non seulement des conséquences sur la santé des consommateurs, mais contribue aussi à aggraver l’insalubrité dans ces lieux transformés en espaces de vente au su et au vu de tous.

Les autorités concernées semblent fermer les yeux sur cette situation qui engendre également des méfaits liés à la délinquance grandissante, notamment les vols à l’arme blanche et les agressions de jeunes filles. D’ailleurs, les citadins de la ville n’ont pas manqué de réagir face à la réapparition de ce fléau, en dénonçant le laxisme et l’indifférence des pouvoirs publics, qui favorisent, selon eux, la prolifération du commerce informel sur la voie publique. Il faut signaler que de nombreux vendeurs, parmi ceux installés sur les trottoirs, sont des commerçants d’habits et de produits ménagers et d’autres viennent des régions et même des wilayas limitrophes. A croire que le centre-ville est devenu un grand souk quotidien où tout est permis et toléré, même la vente de volaille et de lapins vivants !