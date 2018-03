Le Club transformé en bazar d’habillement

Réagissez

La culture à Chlef est plongée dans une profonde léthargie malgré l’existence d’un certain nombre d’établissements culturels tels que le centre Larbi Tebessi, le Musée national, le Centre culturel islamique, la maison de la Culture, la bibliothèque de wilaya, le Conservatoire de musique, les deux salles de cinéma, etc.

Ce n’est pas faute d’artistes et de jeunes assoiffés d’animation, de lecture et de divertissement, mais à cause surtout de la gestion bureaucratique et du détournement de ces structures de leur vocation initiale, comme en témoigne le cas dramatique des deux salles de cinéma. Si le cinéma El Djamel a pu être sauvé par l’APC, il demeure néanmoins fermé aux cinéphiles ; Le Club a, quant à lui, été transformé en locaux commerciaux dans l’indifférence quasi générale. Celui-ci, après avoir été restitué à son propriétaire initial, a été racheté par un particulier qui l’a converti en bazar d’habillement. Il est à signaler qu’avant de connaître ce triste sort, le lieu servait de Cinémathèque, au grand bonheur des amateurs de cinéma.

Pour sa part, la salle El Djamel, un bien communal, a pu retrouver son cadre et son image habituels grâce aux travaux de réhabilitation engagés par la municipalité en 2008 pour un montant global de 5 milliards de centimes. Cependant, elle n’est utilisée que pour des activités officielles et les différentes festivités commémoratives. Contacté à ce propos, l’ancien président d’APC, Mohamed Teguia, nous a fait savoir qu’il s’était opposé fermement à la délivrance d’un permis de démolition du cinéma Le Club, réclamé par le propriétaire, précisant que la décision de relance de son activité cinématographie relevait directement de la direction de la culture.

Celle-ci, regrette-t-il, n’a rien fait pour obliger l’acquéreur à respecter la vocation initiale du cinéma Le Club. Idem pour El Djamel dont il affirme qu’elle est restée intacte et qu’elle peut être normalement utilisée comme Cinémathèque, tel que souhaité par de nombreux cinéphiles. Alors, que feront les pouvoirs publics, notamment les gestionnaires du secteur concerné pour réconcilier le public avec le 7e art ?