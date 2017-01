Le bilan des dernières inondations reste inconnu

Réagissez

Une semaine après les pluies diluviennes qui ont affecté la région, aucun bilan des dégâts occasionnés aux habitations, aux infrastructures de base et au secteur de l’agriculture n’a été rendu public au niveau local.

Si les intempéries de la semaine écoulée n’ont, heureusement, pas fait de victimes, elles ont, en revanche, causé des dégâts matériels importants aux constructions érigées sur le lit des oueds, aux routes et ponts, ouvrages hydrauliques, terres agricoles, cheptel et établissements scolaires. Parmi les infrastructures les plus touchées, on citera l’unité d’épuration des eaux usées et sa station de relevage installée sur la berge de l’oued Cheliff, les nouveaux ouvrages censés protéger le périmètre agricole de Bir Saf Saf contre les crues, les hangars avicoles, bovins et ovins, les ruches d’abeilles et des parcelles d’agrumes, pour ne citer que ceux-là. Il faut dire que nombre d’ouvrages ont été réalisés depuis 2001 pour protéger les villes exposées aux crues des oueds comme Chlef, Ténès, Oued Fodda,Tadjena, Talassa, Bouzeghaia, Sidi Akkacha et Oum Drou, mais les chutes de pluie enregistrées la semaine dernière ont été très abondantes, au point de provoquer une remontée des eaux exceptionnelles des rivières traversant les cités urbaines.