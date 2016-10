Le besoin d’une faculté de médecine se fait sentir

Réagissez

Le recteur de l’université Hassiba Benbouali de Chlef, Dr Abdelkader Ouadah, a demandé, dimanche, aux élus de l’APW et aux responsables locaux de l’aider à concrétiser le plan d’action stratégique de l’université à l’horizon 2020.

Parmi ses priorités, figurent notamment la création d’une Ecole normale supérieure et d’une faculté de médecine dont le besoin, selon lui, se fait nettement sentir dans la région devenue un grand carrefour au centre-ouest du pays. Pour cela, le recteur a fait savoir que les potentialités humaines et matérielles existent à la faveur de l’expansion que connaît l’université locale, qui compte plus de 32 000 étudiants venant de plusieurs wilayas. Il citera, également, le nouveau pôle universitaire en construction à El Hassania, à l’entrée sud de la ville de Chlef.

L’établissement, dédié aux sciences, avec une capacité d’accueil de 6000 places, est réalisé par une entreprise chinoise depuis mai dernier.

Il devrait normalement abriter la future faculté de médecine, un projet qui attend sa concrétisation depuis dix ans malgré les engagements répétés dans anciens ministres de l’Enseignement supérieur et de la Santé. Pour ce qui est de l’Ecole normale supérieure, on croit savoir que le ministre de l’Enseignement supérieur actuel a donné son accord pour la réalisation d’un tel établissement destiné à la formation d’enseignants de haut rang.

Par ailleurs, le recteur a été interpellé par des élus de l’APW sur les risques d’affaissement du mur de clôture du pôle universitaire de hai Salem. Il a répondu que le dossier portant consolidation du terrain sur lequel est érigé ce mur, a été transmis à qui de droit pour l’inscription de l’opération.