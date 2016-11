Le barrage et ses équipements transférés au secteur agricole

Réagissez

Une bonne nouvelle pour les agriculteurs de la wilaya et les investisseurs potentiels : l’irrigation agricole vient de se renforcer avec la mise en exploitation du réseau desservant la plaine d’El Karimia et de Harchoune, d’une superficie de 1500 hectares, ainsi que l’utilisation des eaux du barrage de Sidi Yacoub aux mêmes fins. En effet, la gestion de cet ouvrage et ses équipements de distribution est désormais transférée au secteur agricole. La décision, annoncée par le ministre des Ressources en eau, Abdelkader Ouali, lors de la visite qu’il a effectuée dans la région la semaine dernière, fait suite à la mise en service de la station de dessalement de Ténès pour l’alimentation en eau potable des populations locales.

Il faut rappeler que le barrage de Sidi Yacoub était en grande partie utilisé pour l’AEP des localités situées sur le couloir Chlef-Ténès-El Marsa, et dont le réseau traverse également les périmètres agricoles de Chlef, Ouled Farès, Abou El Hassen et Sidi Akkacha. Le ministre a, en outre, donné le coup d’envoi à ce qui promet d’être le plus grand périmètre hydro-agricole de la région s’étendant de la plaine de Yessria, au nord-est d’Oued Fodda, jusqu’à celles de Medjadja, Oum Drou, El Karimia et Harchoune. Il est prévu d’irriguer, à terme, plus de 8000 hectares d’arboriculture, de cultures maraichères et de céréales. Le projet, pour rappel, a couté la faramineuse somme de 580 milliards de centimes.