Lancement imminent des travaux d’aménagement

En visite, la semaine dernière, à Chlef, le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, s’est déplacé au le nouveau parc industriel d’Oued Sly, dont les travaux d’aménagement seront lancés le mois prochain.

Il existe un autre projet similaire à Boukadir, mais celui-ci connaît des retards à cause des lenteurs dans la finalisation de l’enquête foncière. Cependant, des instructions ont été données par le ministre au responsable de l’Aniref pour que les études techniques soient lancées le plus tôt possible. Les deux sites totalisent une superficie de 340 hectares, mais cela reste insuffisant aux yeux du ministre de l’Industrie et des Mines. «Il faudra ajouter d’autres espaces pour permettre à la région de jouer pleinement son rôle d’acteur industriel de premier plan, car nous voulons en faire un grand carrefour dans ce domaine au centre-ouest du pays», a déclaré Bouchouareb. Dans ce registre, d’ailleurs, il a visité le chantier de construction d’une nouvelle ligne de production de ciment, l’usine privée Sarl Peng Pu Algérie, spécialisée dans le montage d’engins agricoles et de travaux publics, le groupe GMI Algérie, qui fabrique des groupes électrogènes, la société Soprec, de constructions légères dans les domaines de l’habitat, du tourisme et des équipements administratifs, ainsi que l’entreprise Rahmoune, de Tréfilage Soudage.