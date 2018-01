Lancement de la voie d’évitement entre l’aéroport et Ouled Farès

Réagissez

Dans un avenir proche, les usagers se dirigeant vers le nord de la wilaya et le littoral de Ténès ne seront plus obligés de passer par l’agglomération de Chettia, considérée comme un goulot d’étranglement sur la RN19. Ils auront la possibilité de bifurquer vers la nouvelle voie d’évitement, dont le coup d’envoi des travaux a été donné, mardi, par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. Cette route reliant l’aéroport international Aboubakr Belkaïd à la voie de contournement d’Ouled Farès, fera ensuite la jonction avec la pénétrante Chlef-Ténès et la bretelle de l’autoroute et de la RN4. Il s’agit d’un passage à une seule chaussée, devant contribuer à désengorger la circulation entre le chef-lieu de wilaya et la partie nord, nous dit-on. Le marché, d’un montant de 59 milliards de centimes, a été attribué à une entreprise de la région pour un délai de réalisation de 8 mois.

Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports s’est rendu à l’aéroport international et au port de Ténès, où un exposé lui a été présenté sur les projets d’extension de ces infrastructures. L’opération devrait dynamiser leur activité et leur permettre de jouer un rôle incontournable dans le transport maritime et aérien des voyageurs et des marchandises au centre-ouest du pays. A noter que l’aéroport fait l’objet actuellement de travaux d’extension de la piste principale, qui passera ainsi de 2800 à 3000 mètres, afin de faciliter l’atterrissage des gros porteurs.