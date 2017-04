La ville entièrement dépossédée de ses aires de détente

Réagissez

Dans une région comme Chlef, connue pour sa chaleur extrême en été et sa forte sismicité, les espaces verts ont une double vocation : offrir des lieux de détente et servir de zones de refuge aux sinistrés en cas de tremblement de terre. D’ailleurs, cette fonction est intégrée dans les plans de secours et de reconstruction de la région, établis au lendemain du violent séisme qui avait durement affecté la ville de Chlef en 1980. C’est pourquoi, les plans d’occupation des sols (POS), élaborés à cette époque, comportaient tous les emplacements réservés pour l’aménagement des espaces en question, en particulier au centre-ville et dans les cités périphériques. Malheureusement, rien de tout cela ne s’est concrétisé à ce jour et les terrains destinés à cet usage ont été entièrement détournés de leur vocation initiale. Plus grave encore, ces derniers ont été accaparés par des particuliers pour y bâtir de nouvelles constructions, avec la complicité de ceux censés veiller à l’application et au strict respect des mesures prises en la matière par le gouvernement de l’époque. Et ce n’est pas encore fini : la dilapidation de ce qui reste du foncier urbain se poursuit dans l’indifférence générale. Ce qui ne fait qu’accroître les inquiétudes des habitants quant à la préservation des derniers espaces forestiers environnants, notamment celui de haï Nasr, qui semble très convoité pour son cadre exceptionnel.