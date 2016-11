La station de production de semences opérationnelle

Réagissez

La nouvelle station de production de semences de céréales, à dimension régionale, érigée à Ouled Farès, au nord de Chlef, a été officiellement inaugurée, jeudi dernier, à la grande joie des céréaliers de la région et d’autres wilayas.

En effet, cette station, d’une capacité de traitement de 15 tonnes/heure, approvisionnera les fellahs du Cheliff et de tout l’ouest du pays tant en quantité qu’en qualité, selon la direction des services agricoles. Elle vient ainsi se substituer à l’ancienne station d’Oued Sly, réalisée après l’indépendance et dont les vieux équipements ne répondent plus aux nouvelles exigences de l’activité. A noter que la wilaya de Chlef est devenue un pôle important au niveau régional en matière de production de semences de céréales. .