La station de Hammam Boutrig sera reconstruite

Fermée depuis le séisme d’octobre 1980, la station thermale de Boutrig, à la limite entre Chlef et Aïn Defla, sera reconstruire à la faveur de la régénération de la nappe phréatique.

En effet, les eaux chaudes qui avaient mystérieusement disparu suite à cette catastrophe naturelle, ont rejailli il y a quelques semaines, non loin de la source initiale, située en bas du massif rocheux de Bir Saf Saf. Cet heureux événement pour les habitants de la région sera, nous dit-on, valorisé, sous peu, avec le lancement du chantier de réalisation d’une nouvelle station thermale au même endroit. Le projet, initié par un opérateur privé d’Oued Fodda, localité proche du site, a été finalisé et validé, et sera mis en chantier incessamment. L’investisseur en question compte réaliser un ensemble moderne et intégré répondant aux exigences des curistes et des personnes en quête de traitement des affections cutanées et articulaires, entre autres. A signaler que cette source thermale, l’une des plus anciennes du pays, était exploitée jusqu’à 1980, avant de disparaître totalement suite au tremblement de terre. Aucune explication scientifique n’a été avancée jusqu’à maintenant pour éclairer l’opinion sur le retour subit des eaux chaudes après un assèchement qui aura duré près de 38 ans. Est-ce dû aux importantes précipitations qui se sont abattues sur la région depuis octobre ? Le mystère reste entier pour le moment, mais le plus important pour les habitants, c’est la renaissance de cette source aux vertus curatives reconnues et insoupçonnées.