La société Baitek renforce l’offre en logements

La société Baitek Promotion de Chlef vient renforcer l’offre en logement de type promotionnel au chef-lieu de wilaya, en concoctant un ambitieux programme dans le domaine.

Outre la qualité et la rapidité dans l’exécution des travaux, elle innove dans la conception-réalisation de résidences standing en milieu urbain. Elle se démarque carrément du schéma classique, optant pour un modèle de logements promotionnels plus confortables, plus économes en énergie électrique et conçus en équilibre avec l’environnement immédiat.

Toutes ces innovations sont déjà introduites dans la nouvelle résidence des 135 logements en construction au niveau de la nouvelle ville d’El Hassania, dans la banlieue ouest de la ville de Chlef, non loin du parc de loisirs de Chorfa et du nouvel hôpital Les Sœurs Bedj. D’ailleurs, lors de la visite qu’il a effectuée en début de semaine sur le site du chantier, le nouveau wali de Chlef, Faouzi Benhoussine, n’a pas caché sa satisfaction devant le projet et a encouragé le jeune promoteur, qui a fait ses preuves dans le secteur de la construction et des travaux publics, à investir davantage dans ce segment de l’habitat. «Nous considérons que la promotion immobilière privée à un rôle important à jouer dans la satisfaction des besoins des citoyens en ce type de logements», a affirmé le chef de l’exécutif de wilaya.

Il faut savoir que la résidence Baitek offre un cadre de vie idéal où l’acquéreur n’aura rien à modifier ou à ajouter, tout a été mis en place et peaufiné avec des équipes qualifiées, jusque dans les moindres détails. Les logements sont spacieux, avec une surface comprise entre 100 et 150 mètres carrés l’unité, ils sont dotés de cuisines équipées, de climatisation et de chauffage central, ainsi que d’aires de jeu et de sport et d’une garderie d’enfants. La résidence comprend également un parking intégré et une aile réservée aux services et commerces nécessaires.