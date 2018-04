La révision du PDAU, une menace pour les terres agricoles ?

Réagissez

La direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) de la wilaya va lancer incessamment l’étude de révision du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) de la commune d’Oued Sly, limitrophe de celle de Chlef.

Le projet a été confié à l’Urbab Blida pour un délai de 12 mois, et ce, dans le cadre d’une opération globale intitulée «Etude et maîtrise d’ouvrage de programme de réalisation de 12 000 logements à Chlef avec prise en charge de l’habitat précaire à travers la wilaya». D’où la question de savoir si cette révision du PDAU est destinée à valider encore le «détournement» de terres agricoles pour des projets de construction, ou, au contraire, à protéger ce qui reste de ce patrimoine foncier dans une région à vocation essentiellement agricole. Selon une source bien informée, cette action ne vise, ni plus ni moins, qu’à entériner la décision des autorités locales de délocaliser certains projets industriels et des logements sociaux et promotionnels dans la partie sud de la commune, où les terrains rocheux se mélangent aux terres agricoles et aux vastes vergers agrumicoles.

Du coup, il est légitime de s’interroger sur les conséquences d’une telle décision sur ces zones de cultures. En clair, ces dernières seront-elles vraiment épargnées par l’avancée du béton ? C’est du moins ce qu’espèrent les habitants de la région qui ne cachent pas leur inquiétude quant aux incidences de la révision du PDAU sur les vastes terres agricoles de toute la partie ouest du chef-lieu de wilaya.