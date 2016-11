La réouverture de la piscine olympique traîne

Réagissez

Bien que les travaux de rénovation aient été achevés depuis deux ans, la piscine olympique du complexe de l’OPOW de Chlef demeure fermée à ce jour.

Sa réouverture était programmée pour les 5 Juillet et 1er Novembre derniers, mais elle a été reportée sans aucune explication. Selon des sources fiables, rien ne justifie que l’on pénalise toute une population et un bassin unique dans la région pour lequel les pouvoirs publics ont consenti d’énormes moyens financiers depuis 2004.

La dernière opération a eu lieu entre 2013 et 2014 et a englouti pas moins de 2,8 milliards de cts pour la réparation et la maintenance des différentes installations. Pendant ce temps, les adeptes de natation, notamment les jeunes engagés dans la compétition officielle, sont confinés dans un minuscule bassin qui s’avère trop exigu pour contenir l’ensemble des pratiquants. Le nouveau directeur de la jeunesse et des sports sera-t-il sensible au sort des nageurs en décidant de remettre en service cette piscine, qui était également utilisée par la sélection nationale de natation ?