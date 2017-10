La région de Chlef renoue avec les pénuries d’eau

Réagissez

Plusieurs quartiers de la ville de Chlef et des communes limitrophes sont sans eau depuis quatre jours, et le problème risque de durer en l’absence de réaction des autorités locales et des responsables de l’Algérienne des eaux. Cette dernière, plus prompte à couper l’eau aux retardataires dans le paiement des dernières factures (salées), ne fait rien, en revanche, pour informer ses abonnés sur les coupures fréquentes mais aussi pour améliorer la distribution du précieux liquide .

Jusqu’à ce jour, elle n’a fourni aucune information sur la coupure enregistrée depuis lundi dernier, demeurant étrangement insensible aux souffrances endurées par les consommateurs, lourdement pénalisés par cette énième carence manifeste d’un service dit «public». Selon nos informations, la distribution d’eau a été suspendue suite à une panne en aval du barrage de Sidi Yacoub qui reste curieusement utilisé pour cet usage malgré la mise en service d’une station de dessalement d’une capacité de 200 000 mètres cubes par jour.

Où va donc cette importante quantité d’eau censée être distribuée quotidiennement à une vingtaine de communes, dont le chef-lieu de wilaya et que cache le recours aux eaux dudit barrage pour alimenter la population locale ? Des questions qui restent ,malheureusement, sans réponse pour le moment .

Une chose est sûre cependant : au lieu de s’améliorer sans cesse à la faveur des investissements colossaux consentis par l’Etat dans ce domaine, la gestion de la distribution du précieux liquide dans la région de Chlef ne fait au contraire qu’empirer, comme l’attestent les multiples fuites d’eau inondant les rues de la ville.