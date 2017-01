Chlef

La pollution de l’air génère des maladies

Les habitants des communes voisines de Chlef et de Oued Sly souffrent de plus en plus de la pollution de l’air provenant du trafic automobile intense, des rejets de poussière de la cimenterie et des travaux d’aménagement urbain et de réfection des routes.

Cela leur cause de sérieux problèmes de santé liés à l’ampleur prise par ce phénomène, comme les allergies respiratoires et les maladies dermatologiques, touchant surtout les enfants et les personnes âgées. Ces effets néfastes sont particulièrement ressentis en été, où l’atmosphère est rendue asphyxiante. Cependant, la principale source de pollution reste l’usine de ciment implantée au milieu des vergers agrumicoles de la plaine du Cheliff. De temps à autre, le système d’aspiration et de filtration de la poussière tombe en panne, comme cela a été le cas durant l’été dernier. Certes, la défaillance a pu être réparée, mais pour combien temps. Les riverains espèrent tout de même que cela ne se reproduira plus à l’avenir. Par ailleurs, il faut rappeler que l’autre agent polluant, en l’occurrence la décharge sauvage de Chegga, où les déchets étaient brûlés, a été éradiquée grâce à l’ouverture d’un centre d’enfouissement technique des ordures à l’ouest de Chlef. Il est à déplorer, en revanche, l’absence d’associations de protection de l’environnement dans la région, du moins sur le terrain. Les préoccupations liées à ce volet important de la vie sont souvent, soit occultées par les pouvoirs publics, soit exposées de la manière que l’on sait par les populations locales.

Ahmed Yechkour