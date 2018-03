La pénurie du foncier hypothèque la réalisation des projets de développement

Réagissez

Le foncier manque cruellement dans la wilaya de Chlef, et cela au...

«Il n’y a pas d’assiettes foncières relevant du domaine privé de l’Etat pour la réalisation de projets socio-économiques ou autres dans la région. Celles existantes appartiennent essentiellement au privé», a indiqué le wali de Chlef lors de la première session ordinaire de l’APW qui s’est tenue mercredi dernier.

Acet égard, le wali de Chlef a souligné la nécessité de bien gérer les disponibilités foncières affectées pour la réalisation de divers projets. «A défaut d’une utilisation effective de ces espaces, il sera procédé à leur récupération pure et simple», a-t-il averti. Cet aveu du chef de l’exécutif de wilaya ne fait qu’ajouter à l’inquiétude et au flou qui entourent notamment le dossier de l’investissement privé, d’autant plus qu’un certain cafouillage règne en ce qui concerne la réalisation des deux parcs industriels prévus à Oued Sly et Boukadir depuis longtemps. Pour rappel, l’opération d’exécution de ces zones, d’une superficie globale de 320 ha, incombait initialement à l’Aniref, avant d’être confiée aux autorités locales depuis une année.

A ce propos, le wali de Chlef a révélé que le transfert de ce dossier est en cours et qu’il va falloir attendre l’affectation des crédits nécessaires pour entamer les travaux d’aménagement des sites en question. On peut donc penser que ces projets indispensables pour la relance des investissements industriels dans la wilaya ne sont pas pour demain. En attendant, le premier responsable de la wilaya a parlé d’un programme de réalisation de zones d’activité dans les communes, mais, là aussi, il faudra encore s’armer de patience ou partir vers d’autres horizons plus favorables, notamment dans certaines wilayas proches de l’Ouest.