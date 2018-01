La nouvelle gare routière réceptionnée en mars

Réagissez

La nouvelle gare routière de Chlef, de catégorie A, sera mise en service en mars prochain, a annoncé, mercredi dernier, le ministre des Travaux publics et des Transports lors de sa visite de cette structure. Ainsi, les transporteurs de voyageurs (bus et taxis) assurant les lignes intercommunales et inter-wilayas vont abandonner les stations du centre-ville, inadaptées et exiguës, pour investir la nouvelle gare routière située à la sortie ouest de Chlef, non loin de l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.

Cette délocalisation permettra sans doute de désengorger le siège de wilaya, fortement encombré par ces moyens de transport.

Il reste cependant nécessaire de définir l’organisme gestionnaire de cette gare routière et de mettre en place une ligne de transport entre cette dernière et le centre-ville.

A noter que cette infrastructure, qui s’étend sur 5 hectares, a coûté plus de 52 milliards de centimes.