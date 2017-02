Réagissez

La famille Lazergui de Oued Sly, à 5 km à l’ouest de Chlef, subit une épreuve supplémentaire après le décès, la semaine dernière, de son fils Khaled, 28 ans, dans des circonstances inconnues dans l’ enclave espagnole de Ceuta.

Elle n’ a pu réunir pour le moment la somme de 4500 euros exigée par une agence espagnole pour rapatrier le corps en Algérie, nous a appris hier le frère aîné de la victime.

«Des amis présents à Ceuta nous ont informés de cette exigence financière que nous ne pouvons honorer pour des raisons évidentes. Des proches et des citoyens de la commune de Oued Sly nous ont fait part de leur solidarité, mais nous attendons toujours», a -t-il indiqué, tout en déplorant le silence étrange affiché par le ministère algérien des Affaires étrangères et ses représentations en Espagne sur cette affaire.

«Jusqu’à hier, aucun officiel algérien n’a pris attache avec la famille pour l’informer des causes de la mort de son fils, ou du moins lui proposer le meilleur moyen de lui venir en aide pour récupérer sa dépouille. Les seules informations que nous avons pu recueillir jusqu’à présent émanent d’un proche et de compagnons du défunt en place à Ceuta», se plaint encore le frère du migrant disparu.

Selon notre interlocuteur, la victime, qui devait convoler en justes noces le mois prochain, est entrée avec des migrants, il y a deux mois, dans l’enclave espagnole de Ceuta à partir du Maroc, où une passeuse du royaume s’est chargée de les acheminer jusqu’à cette destination. Mais une fois arrivé sur les lieux, il est arrêté par la police espagnole et placé dans le centre de rétention de Ceuta. «Il était bien dans le centre en question, mais selon les dernières informations, son corps aurait été repêché au large du port de Ceuta, non loin du lieu de sa détention. Que s’est-il réellement passé ? Nous n’en savons rien pour le moment», s’interroge encore le frère de la victime, très ému.