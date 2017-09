La direction de l’Environnement au secours des APC

Réagissez

Devant l’aggravation du problème d’amoncellement des ordures dans les principales communes du chef-lieu de wilaya, à savoir Chlef et Chettia, la direction de l’Environnement a programmé, hier, une réunion avec les élus et responsables des communes et daïras concernées. La rencontre a débouché sur l’organisation d’une vaste opération de nettoyage des localités en question, totalisant plus de 400.000 habitants. L’action qui sera lancée incessamment, sera menée sous forme de volontariat avec la mobilisation des camions et engins des collectivités et entreprises locales. L’intervention a été rendue nécessaire par la carence manifeste des APC en matière de collecte des déchets, surtout après le rituel de l’Aïd El Adha. Pourtant, de gros investissements avaient été consentis sur les budgets de wilaya et communal pour le renforcement et le renouvellement des parcs des services de nettoiement de ces grandes agglomérations. Il semblerait qu’une bonne partie de ces moyens ne soit plus en mesure d’absorber les quantités énormes de déchets jetés par les ménages, ce qui nécessite un véritable plan d’urgence pour la prise en charge de ce volet important de la gestion des collectivités locales.