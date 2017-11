Réagissez

La délégation exécutive régionale du Conseil national des droits de l’homme, regroupant onze wilayas de l’ouest du pays, aura désormais son siège à Chlef, avec des correspondants à Tlemcen, Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Mostaganem, Tiaret, Aïn Témouchent, Tissemsilt, Relizane et Saïda.

Son premier responsable, Hamid Bouzekri, sénateur RND, a été installé, hier, dans ses nouvelles fonctions par Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar, présidente du CNDH. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de Chlef, du procureur général, des élus de l’APN et du Sénat, ainsi que des membres de la société civile. Dans une allocution, la présidente du Conseil national des droits de l’homme, institué à la faveur de la Constitution de 2016, a rappelé les missions et les objectifs de son institution, axés principalement sur la protection et la promotion des droits de l’homme pour toute personne se trouvant sur le territoire national. Elle a fait savoir que le CNDH, composé de six commissions permanentes, œuvrera notamment à améliorer la position de l’Algérie dans le classement relatif au respect des libertés et autres droits des citoyens.

Elle a précisé que le CNDH et ses délégations exécutives régionales ont le droit de s’auto-saisir de toutes les questions relevant de leur compétence, tout en émettant des propositions au gouvernement et au Parlement. A ce propos, Mme Benzerrouki Fafa, ancienne magistrate, a annoncé que le CNDH va se pencher sur l’article controversé du code de la famille stipulant que «la titulaire du droit de garde se mariant avec une personne non liée à l’enfant par une parenté de degré prohibé est déchue de son droit de garde...»