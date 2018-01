La cimenterie limite ses émissions de poussières dans l’air

Réagissez

Les émissions de poussières de la cimenterie d’Oued Sly, à l’ouest de Chlef, sont nettement inférieures au seuil toléré par la norme algérienne en vigueur, qui est de l’ordre de 30 mg/Nm3. Selon le P-DG de l’ECDE, Slimane Tabache, ce seuil est descendu à moins de 10 mg/Nm3 après les travaux de maintenance et d’entretien effectués sur les deux fours et qui furent ponctués par l’installation, en octobre et novembre derniers, de nouveaux filtres à manche. Cette opération vient couronner les actions engagées par la direction de l’entreprise pour protéger l’environnement comme nous avons pu le constater, jeudi dernier, lors d’une visite de l’unité de production située à 6 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya. Effectivement, les rejets de poussières de ciment des deux fours ont été réduits à leur plus simple expression et les nuages de poussières qui flottaient dans l’air ne sont plus qu’un mauvais souvenir. C’est un grand soulagement pour la population environnante, qui ne cache d’ailleurs pas sa joie face à une telle intervention qui s’avère toujours plus coûteuse. Le P-DG de l’ECDE a tenu à préciser que son entreprise a toujours fait de la protection de l’environnement et de la santé humaine une action majeure de sa stratégie de développement en conciliant parfaitement production et sauvegarde de la nature.