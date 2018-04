L’urgence de la relance du projet du tramway

Réagissez

Prévus bien avant la crise financière que vit le pays, les projets de tramway entre Chlef et le pôle universitaire d’Ouled Farès et du chemin de fer entre le chef-lieu de wilaya et le littoral de Ténès tardent à être débloqués.

Ils s’imposent maintenant plus que jamais compte tenu de l’explosion urbanistique de la ville de Chlef et de ses banlieues ainsi que du rôle économique important qu’elle est appelée à jouer à moyen terme au Centre-ouest du pays.

En effet, la vision du gouvernement en la matière fait de cette région le futur pole d’investissement industriel national et international en raison des problèmes de foncier industriel que connaissent la capitale et les wilayas limitrophes telles que Blida et Tipaza. Chlef fait la jonction entre la capitale et l’Ouest du pays et dispose des quatre modes de transport (aéroport, port, autoroute et réseau ferré à double voie) ainsi que de réserves foncières importantes.

Par ailleurs, et au regard de sa superficie (plus de 140 km 2) et de sa forte population (environ 300 000 habitants), le siège de la wilaya, considéré comme un grand carrefour entre Alger et Oran, nécessite plus que jamais des infrastructures routières de ce type pouvant prendre en charge les besoins sans cesse croissants de la collectivité dans ce domaine. Des besoins que les moyens de transport classiques ne peuvent ni satisfaire ni assurer de manière convenable et qui répondent aux exigences de l’évolution socioéconomique dans cette wilaya. Le transfert de l’université Hassiba Benbouali au nouveau pole d’Ouled Farès, situé à 15 km au nord de Chlef, n’a fait qu’accentuer le manque de moyens de transport modernes. Il faut ajouter à cela la saturation du réseau routier de et vers les villes côtières et le port commercial de Ténès.