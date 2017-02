Réagissez

L’oued Cheliff, qui traverse la ville de Chlef sur plus de 6 km, a amorcé sa décrue, au grand soulagement des riverains. Il retrouve ainsi son cours normal après les fortes crues — jamais enregistrées depuis 40 ans — qui ont envahi les cités voisines.

On ne déplore, heureusement, aucune victime, sauf des dégâts matériels. En effet, les deux berges de la rivière offrent un spectacle de désolation, avec leur lot de maisons et d’étables inondées, d’arbres arrachés, de cadavres d’animaux dans un état de décomposition avancé et de vastes exploitations agricoles sous la boue.

D’aucuns estiment que les dégâts auraient été plus lourds si l’oued Cheliff n’avait pas subi de travaux de curage en amont, plus exactement sur sa portion traversant la plaine de Yesria, dans la commune de Oued Fodda.

L’opération a permis, de toute évidence, de limiter les pertes, même si les crues n’ont pas épargné ce périmètre agricole, d’une superficie de 5000 ha. C’est toute la partie nord de Oued Fodda qui a frôlé la catastrophe, à l’instar des cités longeant ladite rivière en question à Chlef et Oum Drou. Ce qui a poussé les riverains à fuir leur habitation dès les premières crues, craignant une remontée brutale et instantanée des eaux .

En revanche, d’autres localités classées zones vulnérables aux inondations, comme la partie est de Ténès, Talassa, Tadjena et la cité Boualili (Oum Drou) ont pu échapper au débordement des eaux grâce aux aménagements de protection contre les crues qui avaient été réalisées par la wilaya suite aux inondations de novembre 2001.

Après les récentes intempéries, la situation est revenue tout de même à la normale, mais la menace plane toujours, car de nombreuses constructions demeurent installées le long des cours d’eau classés à haut risque. Les autorités ont-elles retenu la leçon ? L’avenir nous le dira .