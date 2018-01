L’occasion de promouvoir ce produit du terroir

Réagissez

La 6e édition du Salon national du miel s’est ouverte, dimanche dernier, à la place du Musée national Abdelmadjid Meziane de Chlef. Elle se poursuivra jusqu’à samedi prochain, avec la participation de 28 exposants de 13 wilayas et de deux huileries de Medjadja.

Le coup d’envoi a été donné par les autorités locales, des cadres et techniciens du secteur, ainsi que des responsables d’organisations agricoles. Il s’agit d’une exposition-vente où les visiteurs peuvent s’offrir du miel de qualité à des prix jugés raisonnables, qui varient de 2000 à 4000 DA le kilo selon les variétés présentes (oranger, montagne et jujubier).

On y trouve aussi des produits de la ruche, tels que le pollen, la gelée royale, la cire et la propolis, tout aussi bénéfiques pour la santé du consommateur. Les producteurs avec lesquels nous nous sommes entretenus, défendent fièrement la qualité de leur produit, estimant qu’elle est largement supérieure à celle de celui importé. L’interdiction de l’importation de cette substance depuis le 1er janvier 2018 constitue pour eux une opportunité idéale pour promouvoir le miel local et envisager son exportation vers certains pays européens et africains. Ils proposent pour cela la mise en place d’un circuit de vente propre à la corporation à travers la création d’une maison du miel au siège de la wilaya et l’affectation de locaux aux producteurs au niveau des marchés de proximité. Le président de l’association des apiculteurs de la wilaya de Chlef, Abdelaziz Aït Hamouda, demande également à disposer des anciens locaux de l’ex-Copawi, qui sont fermés depuis 15 ans. La récupération de cette structure permettra, selon lui, de combler non seulement le vide ressenti dans le domaine, mais aussi d’accompagner et de renforcer la filière afin de l’adapter aux nouveaux défis.