L’exportation d’agrumes, un vœu pieux du ministre de l’Agriculture

En visite, jeudi, dans la wilaya de Chlef, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdeslam Chelghoum, a incité les producteurs d’agrumes à s’orienter désormais vers l’exportation de leurs produits.

Il a indiqué que la région occupe une place privilégiée dans le domaine, avec une production de plus d’un million de quintaux cette saison, et qu’à ce titre, la filière doit se mettre aux normes nécessaires pour pouvoir reconquérir le marché international. Cependant, le premier responsable du secteur n’a pas dévoilé les actions que son département compterait mettre en œuvre pour encourager les exportations d’agrumes. Une perspective qui semble pour le moment écartée par les professionnels du secteur pour plusieurs raisons. D’abord, la désorganisation de la filière et la disparition des organismes de soutien en amont et aval. On se souvient que l’Office national des fruits et légumes (OFLA), qui s’occupait de la collecte, de l’entreposage et du conditionnement des produits agricoles destinés à l’exportation, a été dissous en 1997 sans aucune solution de rechange.

Quand bien même les agrumes seraient compétitifs sur le marché extérieur, on ne dispose quasiment pas de mécanisme de soutien à l’exportation de ces produits, ni d’un système d’accompagnement des producteurs concernés. Ajouté à cela la concurrence féroce qu’exercent les autres pays producteurs d’agrumes de la Méditerranée sur le marché étranger, à l’image du Maroc et de l’Espagne. Ce sont là donc des obstacles majeurs parmi tant d’autres qui freinent la reprise des exportations des agrumes, dont les dernières remontent aux années 70. Il faut rappeler que les quantités exportées au niveau national, en 1968, principalement en direction de la France, étaient de 140 000 tonnes, selon des statistiques d’offices spécialisés.