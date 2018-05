L’entretien du réseau routier reste problématique

Réagissez

Entretenir et réparer régulièrement un réseau routier de la dimension de celui de la wilaya de Chlef, s’étendant sur plus de 3716 km, n’est pas une mince affaire, a fortiori en pleine période de crise financière.

On dénombre en effet 2800 km de chemins communaux, 560 km de chemins de wilaya, 304 km de routes nationales et 52 km d’autoroute. Il faut reconnaître que ce vaste réseau a subi cette dernière décennie, du moins depuis 2005, une importante opération de revêtement qui a touché même les voies d’accès principales des douars et contrées éloignées. Cet effort exceptionnel s’est vu accompagner d’un traitement approprié et régulier des dégradations enregistrées compte tenu du trafic automobile intense.

Cependant, si la direction des travaux publics a continué tant bien que mal à assurer la maintenance du réseau relevant de sa compétence, en l’occurrence l’autoroute, les routes nationales et les chemins de wilaya, les collectivités locales, elles, ont bien du mal à s’acquitter de cette tâche pour des considérations purement financières. C’est pourquoi, les 2800 km que comptent les chemins communaux offrent un triste spectacle, avec des crevasses et des nids-de-poule partout. La situation risque d’empirer si l’on tient compte des difficultés de trésorerie persistantes dont souffrent les APC. Le problème se pose également pour les autres voies de circulation dont les dotations financières destinées se rétrécissent de plus en plus avec toutes les conséquences qui en découlent pour la réfection du réseau routier.