L’entreprise de nettoiement de Chlef en quête d’un siège

Installé au niveau du parc communal, le siège de l’entreprise de nettoiement de la ville de Chlef a été délocalisé vers les locaux du centre d’enfouissement technique des ordures de Meknassa, situé à 5 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya.

Ce transfert a, comme il fallait s’y attendre, déplu fortement aux dirigeants et cadres de l’entreprise qui n’arrivent pas à s’expliquer les motivations d’un tel changement. «Non seulement, les locaux affectés provisoirement à Tetach sont exigus mais, en plus, ils sont très éloignés du siège de la wilaya.

Ce qui entrave sérieusement nos déplacements et le suivi de l’activité de collecte et de transport des déchets», ont-ils dénoncé avant d’interpeller les élus et responsables locaux pour qu’ils se penchent en urgence sur leur situation. A signaler que l’entreprise de nettoiement de la ville de Chlef est unique en son genre dans la région, se chargeant, outre de la collecte des ordures, de la réparation de l’éclairage public défectueux et de l’entretien et l’arrosage des espaces verts. L’expérience qui a été pourtant concluante de l’avis de tous les habitants, n’est pas moins à l’abri d’embûches et d’obstacles de toutes sortes qui risquent d’entraver fortement cette opération pilote dans ce domaine.