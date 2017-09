L’autorail matinal accumule les défaillances techniques

Réagissez

La direction de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) semble ne pas prendre conscience du danger que représente l’autorail matinal Chlef-Alger, qui accumule les défaillances techniques. Cette semaine, en l’espace de cinq jours, il a connu deux incidents sérieux, avec leur lot de retards et de désagréments pour les passagers (étudiants, travailleurs, malades, etc.). Avant-hier (jeudi), la rame qui devait prendre le départ à 5h20 en direction de la capitale est restée encore clouée sur les quais, obligeant les malheureux passagers à chercher un autre moyen de transport. Quelques jours plus tôt, le même train, en circulation depuis 2009 à travers le pays, a démarré avec 45 mn de retard avant de caler sur la côte du col Kandek, culminant à 800 mètres. Il est revenu en gare à El Khemis avant de reprendre son élan pour tenter, une nouvelle fois, de remonter la grande pente en provoquant une grosse frayeur parmi les passagers. Conséquence : la desserte Chlef-Alger a duré plus de 5h au lieu de 2h45 habituellement. Mais cela n’a pas fait réagir les responsables de la SNTF, qui continuent à maintenir cet autorail «boiteux» sur une ligne très fréquentée, et ce, sans se soucier de la sécurité ni du confort des voyageurs.