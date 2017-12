L’APW de Chlef bascule entre les mains du RND

Réagissez

Après l’APC du chef-lieu de wilaya et d’autres communes, le RND s’est encore emparé de l’APW dont l’élection a tenu en haleine bien des observateurs et des citoyens de la région.

En effet, curieusement reportée à trois reprises par la wilaya, l’élection du président de cette institution de Chlef a pu enfin se tenir cette fin de semaine, et ce, après l’expiration des délais réglementaires relatifs au déroulement de cette opération. C’est Mohamed Touil du RND, cadre supérieur à la Douane, qui a remporté à une majorité écrasante l’élection avec 33 voix contre 14 pour son concurrent du FLN, Mohamed Ouezzane, directeur de banque. Le vainqueur a été porté par l’alliance majoritaire composée du RND, du MSP et du Front El Moustakbal, qui compte 32 élus, soit plus des deux tiers des 47 sièges de l’Assemblée populaire de wilaya. Il faut dire que la victoire écrasante du RND ne constitue nullement une surprise tant le parti d’Ahmed Ouyahia a noué une alliance solide et unie avec ceux de Abdelmadjid Menasra et de Abdelaziz Belaïd. Les trois formations réunies disposent ainsi de la majorité absolue à l’APW, alors que le FLN et le MPA ne disposent que de 15 sièges. L’un des élus de ces deux derniers partis a même voté pour le candidat du RND.

Mais cela n’a rien changé à la tendance totalement favorable au RND, car les 32 élus de la majorité étaient tous mobilisés autour de leur candidat et n’ont pas cédé à certaines pratiques qu’on croyait pourtant révolues. Par cette victoire, le RND n’a fait que confirmer les bons scores obtenus lors des élections locales et celles des législatives, s’imposant ainsi comme la première formation dans la région. Quant au FLN, il est en perte de vitesse et a perdu beaucoup de terrain ces dernières années. Il faut signaler que l’élection du P/APW de Chlef a suscité l’intérêt des citoyens dont certains ont pu suivre en direct le déroulement de l’opération grâce aux réseaux sociaux. Rien ne se cache aujourd’hui. A noter que le nouveau P/APW a été officiellement installé mardi dans l’après-midi lors d’une cérémonie présidée par le wali de Chlef et à laquelle ont assisté les autorités locales et de nombreux invités. Dans son intervention, Mohamed Touil a fait savoir que son Assemblée œuvrera à redonner à la wilaya la place qui lui revient dans le paysage socioéconomique régional et national. Il devrait s’atteler à la tâche dès cette semaine en commençant par l’installation de son bureau ainsi que des présidents et membres des différentes commissions.