L’APC et le service de nettoiement se vident de leurs travailleurs

Réagissez

L’APC du chef-lieu de wilaya a perdu, ces derniers mois, quelque 600 travailleurs entre personnel de nettoiement, de la voirie publique et agents de l’administration et de l’état civil, a-t-on appris de sources sûres.

Parmi eux figurent des fonctionnaires admis à la retraite, des agents recrutés dans le cadre des dispositifs d’insertion des jeunes dont le contrat a expiré récemment. Cependant, les postes laissés vacants n’ont pas été remplacés à ce jour, ce qui aggrave le déficit en personnel que connaît la commune de Chlef. Le premier à en pâtir, c’est le service de nettoiement dont la réduction des effectifs ne permet pas de répondre aux besoins croissants de cette agglomération de plus de 300.000 habitants. Ceci explique les perturbations enregistrées depuis quelques semaines dans la collecte et le transport des déchets ménagers à travers la commune, notamment au niveau des quartiers périphériques.