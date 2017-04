L’agence commerciale part en décrépitude !

Réagissez

La façade de l’agence Air Algérie de Chlef ne paye...

Vue de l’extérieur, l’agence en question ressemble à un simple bazar ne portant aucune indication ni signe distinctif de la compagnie.

L’agence Air Algérie de Chlef, l’une des plus anciennes du pays, n’a subi aucune opération de lifting depuis de longues années. Et pour cause, la compagnie aérienne nationale n’a consenti aucun investissement dans le domaine, laissant ce comptoir, à dimension régionale, en proie à des dégradations continues, avec leur lot de mauvaises odeurs à l’intérieur des locaux provenant de canalisations défectueuses, de sièges cassés et de détériorations des conditions de travail et d’accueil des usagers de la région.

En revanche, la direction générale de l’entreprise n’ a pas lésiné sur la dépense pour recruter deux proches d’un ex- ministre des Transports, aggravant ainsi la pléthore de personnel qui émarge au budget de l’Etat sans apporter aucune plus-value à l’entreprise ; A l’inverse, d’autres agences commerciales, à l’image de Touring Voyages Algérie et Algérie Ferry, ont été totalement relookées, avec en plus, une meilleure qualité de service.

Ce qui n’est, malheureusement, pas le cas à Air Algérie, pour les raisons évoquées plus haut. Les clients qui viennent souvent de coins reculés de Chlef et même des wilayas limitrophes, sont outrés par l’état lamentable dans lequel se trouve la représentation locale de la compagnie nationale. Pis encore, vue de l’extérieur, l’agence en question ressemble à un simple bazar ne portant aucune indication ni signe distinctif de la compagnie, la rendant difficilement reconnaissable.

On croyait, pourtant, qu’après la promotion du siège de Chlef en délégation régionale, la situation allait changer. Il n’en est rien malheureusement, pendant que le transport aérien connaît une activité appréciable à la faveur de la demande en hausse sur les vols internationaux, entre autres, les dessertes hebdomadaires assurées par la même compagnie à partir de l’aéroport de Chlef sur ceux de Paris et de Marseille.