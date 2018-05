L’achèvement de 1500 logements publics enfin relancé

Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de logements sociaux et promotionnels aidés, au nombre de 1500 unités dont 1080 LPL et 420 LPA, construits dans les communes de Ténès, Sendjas, Herenfa, El Marsa, Tadjena, Dahra et Beni Haoua.

Les travaux restants de ce programme d’habitat, en l’occurrence les VRD, seront enfin lancés à la faveur de l’affectation d’une enveloppe tant réclamée et attendue depuis des mois. L’opération, dont l’avis d’appel d’offres national vient d’être lancé par la DUC, porte sur la réalisation de travaux de VRD primaires et secondaires des logements publics achevés ou en voie de l’être. Il s’agit essentiellement de raccordement de ces ensembles au réseau d’alimentation en eau potable avant leur attribution aux demandeurs retenus. Ainsi, après avoir si longtemps attendu, ces derniers pourront enfin prendre possession, dans un proche avenir, de leurs appartements. Il faut rappeler que cette ultime opération, -réalisation des VRD- était bloquée à cause de restrictions budgétaires. Ces difficultés semblent avoir été aplanies avec la mise à la disposition des autorités de la wilaya d’une dotation plus ou moins suffisante leur permettant de terminer les quotas de logements en souffrance.

Ahmed Yechkour