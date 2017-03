Jusqu’où ira l’extension de la ville ?

Réagissez

La ville de Chlef, siège de la wilaya, n’est plus en mesure d’accueillir de nouvelles cités d’habitation ni d’autres équipements publics. Les derniers espaces existants ont été consommés et on voit mal comment la municipalité et l’exécutif de wilaya pourraient y domicilier les futurs projets de développement local…à moins, bien sûr, qu’ils en décident autrement, c’est-à-dire continuer de grignoter de ce qui reste des terres agricoles face à l’urbanisation croissante que connaît la région. La question a été débattue lors de la session de l’APW d’avril 2014, où les élus s’étaient, pourtant, prononcés pour «une nouvelle approche de gestion urbaine basée sur la promotion de l’intercommunalité, à travers la création de groupements de communes pour une meilleure répartition spatiale des programmes de développement à l’échelle régionale».

Ils avaient même désigné les parcelles de terrains vierges sur les piémonts pouvant accueillir les nouvelles extensions urbaines dans les grandes agglomérations, comme Chlef, Chettia, Ténès et Ouled Farès. Malheureusement, ces recommandations sont restées lettre morte faute d’une réelle volonté politique, car les responsables qui se succèdent à la tête de la wilaya, souvent soumis à une forte pression sociale, semblent faire peu cas de cette exigence objective. Cette situation entraîne des conséquences néfastes pour l’environnement, la vie en communauté et la circulation automobile.