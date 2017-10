Jumelage entre la maternité de Chorfa et celle de l’EHU d’Oran

Réagissez

Pour améliorer la prise en charge des parturientes à l’hôpital Chorfa, unique établissement dans la région disposant d’un service de gynéco-obstétrique à chlef, une convention de jumelage a été signée, jeudi, entre Pr Chaffi Belkacem, chef du service de gynéco-obstétrique et de néonatologie de l’EHU d’Oran, et la directrice de l’EPH Chorfa, Habiba Laalag. Selon cette dernière, ce type de partenariat repose sur les échanges scientifiques et la collaboration pratique de l’équipe de l’EHU Oran. L’EPH Chorfa a bénéficié d’une nouvelle unité de réanimation et d’urgences gynécologiques, dont l’ouverture est prévue en 2018. De son côté, Pr Chafi Belkacem a fait part de sa satisfaction quant à l’intérêt manifesté par la direction de l’EPH Chorfa pour nouer un tel partenariat entre les deux établissements publics. Il a considéré que cette action est un pas en avant pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile.