«J’ai besoin de moyens pour me préparer et non de diplômes»

Réagissez

L’espoir de l’athlétisme national, Hocine Zourkane (22 ans), un natif d’Oued Sly, à 6 km à l’ouest de Chlef, a été récemment sacré champion du monde de cross-country universitaire, qui s’est déroulé le 7 avril dernier en Suisse. L’ex-athlète du CROM Chlef et pensionnaire du club de la Protection civile d’Alger depuis une année, a bien voulu répondre à nos questions avec un sentiment de joie mêlé à de la déception.

Entretien réalisé par Ahmed Yechkour



Vous paraissez déçu malgré votre exploit au récent Championnat du monde de cross-country universitaire. Que s’est-il passé ?

Oui, ma joie est mêlée à de la déception car après ma victoire éclatante dans ce rendez-vous mondial du cross-country universitaire, je pensais que les responsables du sport dans mon pays allaient enfin s’occuper sérieusement de ma situation socioprofessionnelle. Mais à ma grande surprise, je n’ai reçu que des promesses de circonstance et des diplômes de reconnaissance.

Tout ce dont j’ai besoin pour le moment, ce sont des moyens financiers appropriés et une prise en charge spécifique pour que je puisse me préparer dans de bonnes conditions pour les Jeux méditerranéens et le Championnat d’athlétisme de la Méditerranée (U23) prévus très prochainement en Italie. J’ai sollicité dans ce sens le président de la FAA mais j’attends toujours une suite favorable.

Vous avez été «honoré», samedi dernier dans votre région natale, Chlef…

Là aussi, je n’ai reçu qu’un diplôme de reconnaissance lors d’une cérémonie qui était plutôt consacrée à la remise de récompenses aux organisateurs du championnat d’Afrique de cross-country. Le DJS m’a promis d’organiser une cérémonie spéciale, sans plus.

Comment s’est déroulée votre préparation pour le championnat du monde de cross-country qui a eu lieu le 7 avril en Suisse ?

Tout d’abord, je tiens à remercier le directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri, pour l’aide et le soutien qu’il m’a apporté dans ce cadre, en m’offrant trois stages de préparation à Sétif, Tikjda et Biskra. Je tiens aussi à rendre hommage à mon entraîneur Larbi Berdi qui n’a ménagé aucun effort pour me permettre de bénéficier d’une bonne préparation.

Comment voyez-vous votre avenir sportif ?

Je vise les JO de 2024 en France, mais cela reste largement tributaire de l’affectation des moyens nécessaires comme l’octroi d’une bourse de formation à l’étranger. Je suis un athlète promis à un bel avenir dans le cross-country et les 1500 m et 800 m, et je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien pour m’accorder ce statut dans l’intérêt bien compris de l’athlétisme national.