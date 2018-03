Hôpital de Chlef : L’IRM en panne depuis sept mois

Réagissez

L’IRM du nouvel hôpital Les Sœurs Bedj de Chlef est en panne depuis plus de sept mois.

C’est pourtant l’unique moyen d’exploration du genre dont dispose le secteur public. On peut donc imaginer le désarroi et le calvaire que subissent les malades de la région au quotidien. C’est le cas de cette patiente de 57 ans qui attend le rendez-vous pour une IRM depuis….le 2 janvier 2017 ! Son fils qui a pris attache avec notre bureau, raconte la mésaventure vécue par sa mère avec le service d’imagerie médicale du nouvel hôpital. «Sur prescription médicale d’un médecin de la polyclinique publique de hai Chorfa, ma mère a été orientée le 2 janvier 2017 vers ce service pour subir une IRM en urgence.

Malheureusement, on lui a fixé un rendez-vous pour septembre 2017. Après avoir attendu plus de huit mois, elle s’est présentée à la date indiquée mais grande fut sa surprise d’apprendre que l’IRM est en panne et qu’il va falloir revenir une autre fois. Je me suis présenté, une nouvelle fois, la semaine dernière, pour m’enquérir de la situation, mais le problème demeure toujours». «L’infortunée malade qui souffre toujours, n’a pas les moyens financiers, comme beaucoup d’autres patients, de s’offrir une IRM chez le privé», dénonce ce proche à l’instar d’autres citoyens de la wilaya de Chlef.

La première question qui vient à l’esprit est la suivante : pourquoi l’unique IRM dont dispose le secteur de la santé à Chlef demeure toujours en panne depuis des mois ? Qu’ont fait les gestionnaires de cet établissement pour remédier à ce problème qui pénalise lourdement les malades, en particulier les plus démunis ? Autant de questions qui restent pour le moment sans réponse. Mais une chose est sûre : cette situation ne fait que confirmer les dysfonctionnements graves qui caractérisent la gestion des structures sanitaires de la wilaya.