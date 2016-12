Hommage à un homme du savoir

Réagissez

Le professeur de langue arabe à la retraite, Hadj Mohamed Boucherour, âgé aujourd’hui de 90 ans, a eu l’agréable surprise de recevoir chez lui, récemment, à hai Nasr, à Chlef, un groupe de ses anciens élèves venus s’enquérir de son état de santé et lui rendre un vibrant hommage.

Il y avait des cadres, des opérateurs et des fonctionnaires, tous issus de l’école Boucherour, à l’image de Nassredine Saadadou, Brahim Meksi, Farouk Khelif, Kherkhar Ahmed, Bouabdellah Abdelkader, Zai Ahmed, Mustapha Mekerba, Houari Abdelkrim et Chaieb Maamar, pour ne citer que ceux-là. Ces derniers ont tenu à lui rendre un hommage particulier en son domicile, tout en reconnaissent ses éminents mérites et qualités professionnelles et morales.

C’était émouvant tant le Cheikh n’arrivait pas à retenir ses larmes de bonheur face à ce geste significatif de reconnaissance de ses disciples. Lui qui avait consacré toute sa carrière (près de 40 ans) à la formation de nombreuses générations dans les différents établissements scolaires de l’ex- El Asnam, aujourd’hui Chlef. Malgré son âge avancé, il a pu identifier ses hôtes se rappelant non sans quelque nostalgie, les bons moments passés ensemble. Il s’est dit agréablement surpris par le geste de ses anciens élèves, précisant qu’il était de son devoir de s’acquitter de cette mission noble avec dignité, confiance et responsabilité. Des vertus de l’éducation qui ont, malheureusement, tendance à disparaitre de nos jours! L’initiative des organisateurs est donc louable à plus d’un titre, venant couronner le parcours exceptionnel d’un monument du savoir.