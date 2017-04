Grogne des habitants de la cité Bartali

Réagissez

Excédés par les promesses non tenues de la part des responsables locaux, les habitants de la cité Bartali, dans la commune de Chettia, au nord de Chlef, sont revenus à la charge pour exiger la reprise des travaux de revêtement de l’unique voie d’accès reliant leur agglomération à la RN 19 et partant au siège de la commune.

Ils ont, une nouvelle fois, fermé la route nationale, mercredi dernier, pour faire entendre leurs revendications aux autorités concernées. Ils ont dressé des obstacles le long du tronçon, bloquant ainsi la circulation pendant plus d’une heure. Les protestataires ont réclamé la présence du wali pour lui exposer de vive voix leurs doléances, car ils refusent de discuter avec les responsables de la commune et de la daïra auxquels ils reprochent leur «carence manifeste» dans la prise en charge de ce problème. Cependant, cette demande est restée sans suite et ce sont les éléments des unités anti-émeute qui sont intervenus pour dégager la voie et éviter que la manifestation ne dégénère. En tout cas, la colère des habitants reste vive face au «mépris et à l’indifférence» des pouvoirs publics.