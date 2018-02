GMI mise sur la formation de la main-d’œuvre qualifiée

Réagissez

Pour accompagner son développement, GMI Algérie, producteur de groupes électrogènes au niveau de son unité d’Oued Sly, à Chlef, va former sa propre main-d’œuvre qualifiée au niveau de son nouveau centre de formation flambant neuf.

L’établissement, situé à l’intérieur du complexe industriel, sera mis en service très prochainement, sous la conduite d’un encadrement hautement qualifié, a annoncé le PDG de GMI Algérie, Djelloul Abdelmalek Hamidi.

D’après lui, c’est un projet pilote qui «va permettre à l’entreprise de disposer de la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin dans le cadre de l’extension et la pérennité de ses activités, mais aussi pour l’aider à mieux affronter les nouveaux défis économiques et technologiques qui s’imposent aux entreprises nationales de production.» «Le centre pourra par la suite être sollicité par d’autres entreprises industrielles pour la formation de leur personnel technique», a ajouté le même responsable. La société GMI, qui est présente sur le marché national depuis 2004, assure, faut-il le rappeler, la fabrication et le montage de groupes électrogènes de 20 à 1350 KVA pour les besoins de différents secteurs (hôpitaux, hôtels, unités industrielles, complexes sportifs, etc.).

Elle compte dans un avenir proche se lancer dans la construction de centrales électriques au gaz naturel afin de satisfaire la demande sans cesse croissante sur ces installations et contribuer à préserver l’environnement, selon les dirigeants de GMI. Il est évident que ce déploiement de l’entreprise répond aux objectifs que se sont fixés les gestionnaires en fonction du besoin du marché et des opérations d’exportation vers l’Afrique et le monde arabe.