Glissement de terrain sur la route de l’université

La route longeant la résidence universitaire et l’université Hassiba Ben Bouali à Haï Salem, à la sortie sud de Chlef, représente un grand danger pour les étudiants et les passants.

Et pour cause, le mur de clôture, qui s’étend sur 800 mètres, menace de s’écrouler suite à un glissement de terrain. L’affaissement du sol atteint également l’Institut d’agronomie, ainsi que les terrains de sport mitoyens. Le phénomène s’est accentué avec les fortes chutes de pluie de la semaine dernière. C’est donc une situation d’urgence qui doit, de l’avis de spécialistes, pousser les autorités locales à réagir rapidement en réalisant un mur de soutènement pour protéger et les étudiants et cette partie de l’université composée d’un certain nombre d’instituts supérieurs. Cependant, à ce jour, aucune mesure n’a été prise en ce sens par les services techniques concernés, hormis l’installation d’une clôture grillagée qui ne résout pas le problème de glissement de terrain.