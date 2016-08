Faible couverture des ménages contre les risques majeurs

Réagissez

«Il y a urgence absolue à mettre en œuvre la stratégie nationale en matière de gestion des catastrophes naturelles pour protéger nos villes des risques majeurs, à la lumière de l’expansion urbanistique et démographique que connait le pays», a indiqué, avant-hier, le délégué national aux risques majeurs auprès du ministère de l’Intérieur, Tahar Mezli, lors de la journée d’études organisée à la Maison de la culture de Chlef, en présence des élus et directeurs des exécutifs des wilayas Chlef, Tiaret, Aïn Defla et Tissemsilt. Les travaux ont été animés par des experts de l’Usthb et d’organismes scientifiques tels le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag) et le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS). Le délégué national aux risques majeurs a donc souligné la nécessite de mettre en pratique globalement les plans de prévention des risques en comblant les lacunes de souscription à l’assurance obligatoire et de construction dans les zones vulnérables.

Il a estimé que seuls 6% des citoyens au niveau national ont contracté une assurance contre les catastrophes naturelles (séisme, inondations, etc.). Il a, en outre, insisté sur l’importance d’organiser des exercices de simulation au profit des personnels d’intervention et de disposer d’un stock de produits de première nécessité afin de faciliter l’organisation des secours. Auparavant, le wali de Chlef a fait savoir que, conformément à ces plans de prévention, des zones de refuge ont été aménagées au niveau des centres urbains de la wilaya, exposés aux risques sismiques.