Espèces protégées : Des gazelles de Cuvier vivent dans le massif de Chlef

Réagissez

Une cinquante de gazelles de Cuvier sont présentes dans le massif forestier de la commune d’Ouled Ben Abdelkader, au sud-ouest de la wilaya de Chlef. Elles vivent dans un espace protégé par les forestiers.

Une cinquante de gazelles de Cuvier sont présentes dans le massif forestier de la commune d’Ouled Ben Abdelkader, au sud-ouest de la wilaya de Chlef, nous a appris, jeudi, un cadre de la Conservation des forêts de Chlef. Elles vivent dans un espace protégé par les forestiers et les habitants des douars, qui contribuent également à leur sauvegarde, selon notre interlocuteur. Et d’ajouter que la gazelle de Cuvier, une espèce considérée comme rare, s’est adaptée parfaitement au climat et à la configuration du site.

«Sa présence dans la région traduit la qualité de l’écosystème et des efforts gigantesques qui sont consentis par les forestiers et la population riveraine pour la protéger contre toutes sortes d’agressions», précise-t-il encore. Gazella cuvieri, ou gazelle de Cuvier, est une espèce de gazelle d’Afrique du Nord et du Sahara. Son nom lui a été donné en hommage au scientifique Georges Cuvier.

Elle a un corps long de 95 à 115 cm, des cornes de 25 à 33 cm et une queue de 10 à 15 cm. La hauteur au garrot est de 60 à 70 cm pour une masse adulte de 15 à 35 kg. Cette espèce est présente actuellement au Maroc, en Tunisie et dans le nord de l’Algérie. Originaire d’Afrique du Nord, de la région de l’Atlas, elle a une aire de distribution assez diversifiée, puisqu’elle peut aussi bien fréquenter des zones de forêts claires méditerranéennes et montagneuses allant jusqu’à 2600 m d’altitude, que des milieux ouverts arides et désertiques.