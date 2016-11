Entrepreneurs et architectes protestent

Réagissez

Des entrepreneurs et chefs de bureau d’étude, intervenant dans la réalisation et le suivi de projets inscrits à l’indicatif de la direction de la Jeunesse et des Sports, ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la DJS de Chlef.

Ils réclament le paiement de leurs situations de travaux et de prestations impayées depuis neuf mois. Selon les protestataires, cette situation a entrainé non seulement l’arrêt des chantiers mais aussi le départ au chômage de centaines d’ouvriers. La totalité des projets ont, selon eux, été lancés, durant la période 2012-2015, et certains sont en voie de finition, à l’image du centre de regroupement et de préparation de l’élite sportive au centre-ville et le centre équestre de hai Chorfa.

Au total, 68 opérations sont concernées par les retards de paiement, et dont le montant s’élève à 68 milliards de centimes. Or, les crédits de règlement sont libérés au compte-gouttes, comme l’atteste l’infime enveloppe de 16 milliards de centimes qui vient d’être octroyée à cet effet par le ministère des Finances. «Mais que peut-on vraiment faire avec cette dotation dérisoire et comment la repartir ?» s’interrogent des entrepreneurs qui attendent, depuis janvier dernier, la régularisation de leurs situations. «Nous avons beaucoup patienté dans l’espoir de voir les autorités concernées trouver une issue favorable, malheureusement, rien n’a été fait à ce jour. Nous ne pouvons plus continuer comme avant», s’indigent les intervenants rencontrés devant le siège de la DJS. Pour eux, ce problème financier est une forme «d’austérité sévère» qui ne dit pas son nom, dont sont victimes de jeunes entrepreneurs et, derrière eux, des centaines de familles touchées de plein fouet par les arrêts de chantiers.