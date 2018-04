Enquête sur les infrastructures fermées aux jeunes

Réagissez

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a dépêché, avant-hier, une commission d’inspection de son département à la DJS de Chlef pour faire la lumière sur les nombreuses infrastructures sportives et de jeunesse fermées aux jeunes depuis des années.

La commission, composée de trois inspecteurs du MJS, a entamé lundi ses investigations par une inspection de l’OPOW et du CRPTES de Chlef, et des centres de proximité sportifs de Chettia et de Ouled Farès.

Elle poursuivra sa mission jusqu’à aujourd’hui avec l’inspection d’autres installations inexploitées sur le territoire de la wilaya. Il faut signaler que l’envoi de cette mission a été décidé à la suite d’un rapport détaillé qui a été remis au ministre de la Jeunesse et des Sports par les députés du RND de la wilaya, lors d’une rencontre tenue dimanche dernier au siège du MJS.

Le document fait état notamment de «la non-utilisation manifeste d’un certain nombre de structures sportives et de jeunesse à travers la wilaya sous prétexte qu’elles manquent d’encadrement. Cette situation pénalise fortement les jeunes en matière de natation et de création d’emplois», soulignent les parlementaires du RND.

Ils précisent par ailleurs que le premier responsable du secteur a ordonné l’ouverture des piscines en question avant la saison des grandes chaleurs et l’inscription de nouveaux bassins compte tenu du climat extrêmement chaud qui caractérise la région en été. Les infrastructures concernées sont la piscine olympique de Chlef et celles d’El Karimia, Oued Fodda, Chettia, Ouled Farès et Zeboudja.

A celles-là s’ajoute le centre de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive, qui a, pourtant, fait l’objet dernièrement d’une vaste opération de rénovation et d’équipement de ses installations internes. Cependant, il demeure «trop peu exploité» alors qu’il peut parfaitement accueillir les stages de préparation de l’élite sportive dans différentes disciplines, pour peu, bien sûr, que certains équipements de l’OPOW soient réhabilités.

La commission du MJS qui devrait également s’intéresser au volet ressources humaines du secteur, est tenue d’élaborer un rapport sur l’état des lieux avant de le remettre au ministre de la Jeunesse et des Sports, a-t-on encore appris.